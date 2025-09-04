Подарки школьникам ко Дню знаний вручили в Красногорске
Акцию «Собери ребенка в школу» организовало местное отделение партии «Единая Россия». В этом году заявки для участия отправили 38 семей, которым вручили новенькие рюкзаки с тетрадями и канцелярскими принадлежностями.
Среди тех, кому предназначались подарки, — многодетные семьи, малоимущие, семьи участников специальной военной операции и дети-инвалиды. Школьные принадлежности получили все нуждающиеся в помощи ребята.
«В рамках партийной акции „Собери ребенка в школу“ мы приглашаем семьи, которые отправили нам заявки. Это не столько материальная помощь, сколько, как мне кажется, моральная. То есть это и наша ответственность. И мы хотим это сделать. И сегодня семьи участников СВО, малоимущие, семьи, которые имеют инвалидов в семье, мы собираем, разговариваем, пьем чай и передаем детям в дар те наборы, которые пригодятся им в школе», — рассказал депутат Московской областной думы Роман Володин.
Встреча прошла в непринужденной атмосфере: гости общались за чашкой чая и обсуждали планы на новый учебный год. «Было теплое общение. Будто попали в компанию друзей», — поделилась супруга бойца СВО Юлия Золототробова.