Подарки школьникам ко Дню знаний вручили в Красногорске

«В рамках партийной акции „Собери ребенка в школу“ мы приглашаем семьи, которые отправили нам заявки. Это не столько материальная помощь, сколько, как мне кажется, моральная. То есть это и наша ответственность. И мы хотим это сделать. И сегодня семьи участников СВО, малоимущие, семьи, которые имеют инвалидов в семье, мы собираем, разговариваем, пьем чай и передаем детям в дар те наборы, которые пригодятся им в школе», — рассказал депутат Московской областной думы Роман Володин.