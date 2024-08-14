Подарки первоклассникам из малоимущих семей вручили в Солнечногорске

В Солнечногорске первые четыре семьи стали получателями региональной меры социальной поддержки «Подарок первокласснику». В управлении социального развития будущим школьникам вручили ортопедические рюкзаки и письменные принадлежности.

Семьи поздравили с наступающим новым учебным годом депутат Московской областной Думы Сергей Сретинский, начальник Окружного управления социального развития Аветис Башикян и начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации городского округа Ирина Пименова.

«Подарочный набор для первоклассников из малоимущих семей, как мера социальной поддержки, действует в Московской области с 2019 года. В пятый, юбилейный раз наши первоклассники получают рюкзаки со всем необходимым, чтобы полностью укомплектованные и готовые к школе могли спокойно начать учиться, не испытывая каких-либо трудностей», — рассказал депутат Московской областной Думы Сергей Сретинский.

Кроме рюкзаков в набор входят канцелярские товары, пеналы, тетради, альбомы, дневники, обложки, краски, цветные карандаши, кисти, подставки для книг, мешки для сменной обуви. Также в каждом портфеле — поздравительные открытки от губернатора Подмосковья и многое другое.

Чтобы получить подобную поддержку от региона, малоимущим семьям округа нужно заполнить заявление на региональном портале uslugi.mosreg.ru. Для этого там надо выбрать услугу «Предоставление подарочного набора для первоклассника». На данный момент одиннадцати семьям Солнечногорска уже одобрили получение услуги.

Подать заявление можно до первого октября 2024 года.

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