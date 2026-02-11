Подачу заявок на соцвыплату по льготной ипотеке перевели в цифру в Подмосковье

В Подмосковья усовершенствовали популярный сервис для получения льготной ипотеки. Он размещен на областном портале государственных услуг.

В Московской области проводят масштабную работу по переводу социально значимых сервисов в цифровой формат.

«Прием заявок на льготную ипотеку полностью перешел в цифру в 2024 году. Сейчас мы расширили услугу, добавив в форму возможность онлайн подать заявление на перечисление социальной выплаты, а также на продление срока действия свидетельства по бюджетной ипотеке», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Теперь в одной электронной форме можно не только подать заявку на саму ипотеку, но и сразу оформить сопутствующие действия. Это экономит время и избавляет от лишней бумажной работы.

Программы льготной ипотеки предназначены для ключевых специалистов, которые работают в регионе. Получить такую поддержку могут врачи, учителя, ученые, работники промышленных предприятий и тренеры.

Важное условие — после оформления ипотеки нужно будет отработать в области определенный срок.

Сервис разместили на сайте в разделах «Гражданам» — «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Услуга бесплатная.

Чтобы подать заявление, необходимо войти в систему через учетную запись, заполнить электронную форму и загрузить копии нужных документов.

Ответ в течение 10 рабочих дней придет в личный кабинет на портале.