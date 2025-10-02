Подачу заявок на поверку газовых счетчиков упростили в Подмосковье

На региональном портале Московской области запустили удобную функцию в разделе «Поверка бытовых приборов учета газа». Теперь лицевой счет абонента будет автоматически появляться в заявке.

Поверку бытового газового счетчика следует проводить регулярно. Точный срок указан в паспорте прибора.

«Чтобы сэкономить время и избежать ошибок, достаточно в разделе „Недвижимость“ личного профиля предоставить свое согласие на „подтягивание“ данных о недвижимости из Росреестра и лицевых счетов из „Мособлгаза“. После этого лицевой счнт будет подставляться в электронную форму автоматически при оформлении заявки», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Заказать услугу можно онлайн. Она доступна на главной странице портала государственных услуг в разделе «Полезная информация» или через меню «Жилье» — «Газоснабжение».

Чтобы оформить заявку, достаточно авторизоваться на сайте через ЕСИА и заполнить электронную форму. В течение пяти рабочих дней решение поступит в личный кабинет пользователя. Затем с клиентом свяжется специалист, чтобы согласовать дату и время проведения поверки.

После завершения работ акт направят заявителю в электронном виде. Документ можно подписать онлайн.