Подачу заявок на получение выплат для льготников оптимизировали в Подмосковье

Услугу по назначению ежемесячных выплат льготникам перевели в проактив в Подмосковье. Теперь жителям не нужно самостоятельно заполнять заявление, достаточно сверить указанные данные и подтвердить их.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, в госуслугу также внедрили сервис, который заранее проверяет, не подавалось ли заявление ранее. Это помогает избежать повтора, если по предыдущей заявке решения еще не было.

«Теперь не потребуется самостоятельно заполнять заявление для получения услуги. В личном кабинете регионального портала появится предзаполненная форма, поэтому пользователю останется лишь сверить указанные данные и направить заявление в ведомство. Даже если человек предпочтет подать заявку самостоятельно, форма автоматически заполнится системой на основании имеющихся сведений», — сказала глава министерства Надежда Куртяник.

Получить ежемесячную выплату могут ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла и другие льготники.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Поддержка» — «Льготы и выплаты».