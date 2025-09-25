Подачу заявок на грантовую поддержку инноваций перевели в онлайн в Подмосковье

Трудящиеся в сфере науки, технологий и инноваций компании Подмосковья могут онлайн подать заявку на гранты. Такая услуга появилась на региональном портале.

Перевод грантовой поддержки в цифровой вид сделает услугу удобнее и быстрее. Как отметили в региональном Мингосуправления, теперь соискателям достаточно оформить заявку онлайн, без необходимости посещать ведомства лично.

Перевод услуги в «цифру» позволил сократить срок обработки заявок с 60 до 45 рабочих дней, а также на 15% снизить трудозатраты сотрудников и заявителей.

Ежегодные премии губернатора присуждают за достижения в области науки и инноваций.

Услуга доступна по ссылке. Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму.