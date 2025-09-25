Подачу тепла в социальные объекты начали в Богородском округе

Ключевой темой на оперативном совещании главы Богородского городского округа стало начало отопительного периода. В соответствии с планом, с 24 сентября началась подача тепла в социальные объекты по индивидуальным заявкам.

Более 70 объектов социальной сферы в Богородском округе уже подключены к отоплению, что позволяет обеспечить комфорт и тепло для жителей и работников учреждений. Всего в округе насчитывается более 140 таких объектов, включая школы, детские сады, учреждения культуры, спортивные комплексы и другие социальные учреждения.

Среди подключенных населенных пунктов лидирует город Старая Купавна, где отопление было запущено в наибольшем числе объектов, обеспечивая стабильные условия для образовательного процесса, культурной деятельности и занятий спортом.

Учитывая прогнозируемое похолодание, начиная с 29 сентября в течение следующей недели планируется запустить отопление и в многоквартирных жилых домах. Жители домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, на основании решения общего собрания собственников могут подать заявку на более ранний запуск отопления.

Также, если нет необходимости в подключении с 29 сентября, собрание жильцов может применить решение о более позднем включении.