Подачу тепла в социально значимые объекты начали в Раменском округе

Глава муниципалитета во время рабочей поездки в территориальное управление «Ильинский» посетил школу № 26 и лично проверил отопление в классах. В учебном заведении уже обеспечена комфортная температура, что отмечают как педагоги, так и учащиеся.

Так как ночная температура достаточно низкая, параллельно с социально-значимыми объектами батареи будут становиться горячими и в многоквартирных домах.