Подачу тепла в социально значимые объекты начали в Раменском округе
Глава Раменского округа Эдуард Малышев принял решение о досрочном старте отопительного сезона. Тепло начали подавать в школы, детские сады, медицинские учреждения.
Глава муниципалитета во время рабочей поездки в территориальное управление «Ильинский» посетил школу № 26 и лично проверил отопление в классах. В учебном заведении уже обеспечена комфортная температура, что отмечают как педагоги, так и учащиеся.
Так как ночная температура достаточно низкая, параллельно с социально-значимыми объектами батареи будут становиться горячими и в многоквартирных домах.
«Хочу обратить внимание, что возможны завоздушивания, потребуется дополнительная настройка систем. Но тепло постепенно придет во все дома округа», — пояснил Эдуард Малышев.
Жители в случае аварийных ситуаций смогут обратиться в Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства округа.