Подачу тепла в социально значимые объекты начали в Раменском округе

пресс-служба администрации Раменского муниципального округа
Фото: пресс-служба администрации Раменского муниципального округа

Глава Раменского округа Эдуард Малышев принял решение о досрочном старте отопительного сезона. Тепло начали подавать в школы, детские сады, медицинские учреждения.

Глава муниципалитета во время рабочей поездки в территориальное управление «Ильинский» посетил школу № 26 и лично проверил отопление в классах. В учебном заведении уже обеспечена комфортная температура, что отмечают как педагоги, так и учащиеся.

Так как ночная температура достаточно низкая, параллельно с социально-значимыми объектами батареи будут становиться горячими и в многоквартирных домах.

«Хочу обратить внимание, что возможны завоздушивания, потребуется дополнительная настройка систем. Но тепло постепенно придет во все дома округа», — пояснил Эдуард Малышев.

Жители в случае аварийных ситуаций смогут обратиться в Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства округа.

