Подачу тепла в детские сады и школы начали в Воскресенске

Синоптики прогнозируют, что уже к концу текущей недели в Подмосковье дневная температура опустится до 10 градусов Цельсия, а ночью будет составлять всего три-четыре градуса. Первый снег может выпасть уже 27 сентября. Поэтому для властей Воскресенска очень важно своевременно обеспечить теплом всех жителей округа.

Игорь Демченко, заместитель руководителя дошкольных групп «Пролицей» — структурного подразделения лицея имени Павла Стрельцова, рассказал, что работы по запуску отопления в детском саду на улице Куйбышева начались 22 сентября. Уже на следующий день батареи стали горячими. Сейчас система отопления работает в штатном режиме.

Подача тепла в жилые дома Воскресенска начнется 29 сентября. Сотрудники коммунальных служб завершают последние приготовления — проверяют работу системы теплоснабжения и устраняют мелкие неполадки.