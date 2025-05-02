Подачу отопления в Домодедове возобновили по просьбе жителей

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово

В Домодедове возобновили подачу отопления в социальные объекты и многоквартирные дома из-за похолодания. Поручение подписала глава округа Евгения Хрусталева.

Такое решение было принято по многочисленным обращениям жителей. Котельные запустили утром 2 мая. Теплоноситель начал поступать в социальные объекты и многоквартирные дома. Батареи должны прогреться к 15:00. Подключение проходит поэтапно, так как системе нужно прогреться.

«Держу вопрос на контроле. Просим отнестись с пониманием. Включение отопления в мае — мера вынужденная, но необходимая. Теплоноситель не был слит с систем, поэтому получится оперативно возобновить подачу тепла», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
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Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
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Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Домодедово
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Глава округа отметила, что важен комфорт жителей в условиях резкого снижения температуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.

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