Подачу отопления в Домодедове возобновили по просьбе жителей

В Домодедове возобновили подачу отопления в социальные объекты и многоквартирные дома из-за похолодания. Поручение подписала глава округа Евгения Хрусталева.
Такое решение было принято по многочисленным обращениям жителей. Котельные запустили утром 2 мая. Теплоноситель начал поступать в социальные объекты и многоквартирные дома. Батареи должны прогреться к 15:00. Подключение проходит поэтапно, так как системе нужно прогреться.
«Держу вопрос на контроле. Просим отнестись с пониманием. Включение отопления в мае — мера вынужденная, но необходимая. Теплоноситель не был слит с систем, поэтому получится оперативно возобновить подачу тепла», — отметила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Глава округа отметила, что важен комфорт жителей в условиях резкого снижения температуры.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни жителей.
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