Подачу отопления в детские сады и школы начали в Дубне
Основной темой на встрече в рамках «выездной администрации» в Дубне стало начало отопительного сезона. Горожанам рассказали, что тепло уже начали подавать в учреждения образования и здравоохранения.
Также в ходе встречи с горожанами глава Дубны рассказал, что сделано в этом году в рамках модернизации систем теплоснабжения. Ремонты теплосетей уже завершены. Осталось выполнить обратную засыпку и провести благоустройство.
«Мы четко входим в графики, не по временным схемам, а по постоянным. Сейчас подрядчик переходит к вопросам благоустройства. В следующем году выполним завершающий, третий этап модернизации систем теплоснабжения», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.
Также на встрече с жителями представители администрации подчеркнули, что сейчас один из самых важных вопросов для города — жилищный. Большое внимание уделяется расселению жителей из аварийных домов. Обсудили и выделение участков многодетным семьям в Дубне.
В ходе встрече было важно собрать вопросы от горожан, так как сейчас идет формирование бюджета следующего года. Так, жители пришли со списками тротуаров, которые, по их мнению, требуется отремонтировать.
Встреча продолжалась более двух часов, до последнего вопроса.