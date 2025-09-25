Подачу отопления в детские сады и школы начали в Дубне

Основной темой на встрече в рамках «выездной администрации» в Дубне стало начало отопительного сезона. Горожанам рассказали, что тепло уже начали подавать в учреждения образования и здравоохранения.

Также в ходе встречи с горожанами глава Дубны рассказал, что сделано в этом году в рамках модернизации систем теплоснабжения. Ремонты теплосетей уже завершены. Осталось выполнить обратную засыпку и провести благоустройство.

«Мы четко входим в графики, не по временным схемам, а по постоянным. Сейчас подрядчик переходит к вопросам благоустройства. В следующем году выполним завершающий, третий этап модернизации систем теплоснабжения», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.