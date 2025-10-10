Подачу отопления проверили в поселках Менделеево и Поварово в Солнечногорске

В поселках Менделеево и Поварово городского округа Солнечногорск проверили качество отопления в многоквартирных домах. Поводом стали обращения жителей из-за низкой температурой в квартирах. На выезде присутствовали депутат Госдумы Сергей Колунов, глава округа Константин Михальков, городской прокурор Дмитрий Антонов, а также представители управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Они измерили температуру теплоносителя на выходе из трех котельных, на входе в дома и внутри помещений. Проверка показала, что на подаче тепло соответствует нормам, однако в ряде домов циркуляция нарушена из-за скопившегося воздуха в системе. Ответственность за это несут управляющие компании, которым поручено устранить проблему в кратчайшие сроки.

«Система готова к зиме, но остаются задачи по внутридомовым сетям — здесь важно участие управляющих компаний, чтобы сбалансировать подачу тепла. Вместе с жителями, территориальными управлениями и управляющими компаниями прошли каждый дом, чтобы оперативно устранять проблемы. Отдельное внимание уделяем домам, расположенным выше остальных — там воздух собирается чаще и требуется постоянный контроль», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Глава округа отметил, что в рамках подготовки к зиме котельные Менделеево и Опытного завода в Поварово были модернизированы — повышена их надежность и резервы. Кроме того, продолжается строительство блочно-модульных котельных. В Менделееве также завершают прокладку новых теплосетей протяженностью около 20 километров по всему поселку, а работы велись в течение трех лет.

По итогам осмотра принято решение усилить воздействие на управляющие организации, взять под особый контроль дом № 42 в микрорайоне Лесхоз, где требуется регулярное развоздушивание системы, а также отрегулировать установленные без согласования циркуляционные насосы для отопления в домах Поварова.

«Представители ресурсоснабжающей организации отмечают факт наличия именно незаконных, несогласованных насосов в многоквартирных домах, которые перетягивают тепло с одного дома на другой. Здесь работает принцип: „где насос мощнее, там и тепло“. Такого быть не должно, и проверкой по этой теме займутся представители ресурсоснабжающих организаций и прокуратура. Ситуацию взял на контроль», — сообщил депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

Жители могут обращаться по вопросам отопления на горячую линию округа: 8 (800) 201-67-47.