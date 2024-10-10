Подачу отопления проверили в домах микрорайона Бахчиванджи в Щелкове

По словам главы городского округа Щелково Андрея Булгакова, отопление в многоквартирных домах в этом году запустили еще до ощутимых холодов. Это сделали для того, чтобы наладить процессы подачи тепла и проверить работу новой котельной в микрорайоне Бахчиванджи.

«Есть точечные вопросы — выехали по адресам», — сказал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

В доме № 9 тепло, а в доме № 33 холодно в одной комнате по всему стояку на всех этажах. Проблему уже решают профильные специалисты. На старом участке теплосети в доме № 20А возникла утечка. Там уже завершают ремонтные работы, 10 октября пустят тепло.

«Услышал много благодарностей — новая котельная изменила жизнь микрорайона. По сравнению с прошлым, разница в качестве теплоснабжения колоссальная. Людям дома комфортно. Это именно тот результат, к которому мы стремились. Благодаря губернатору задуманное удалось реализовать», — подытожил Андрей Булгаков.

При завоздушивании системы отопления горожане могут обратиться в управляющую компанию «Жилищник» по телефону: 8 (800) 775-00-60 или написать в чат.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».