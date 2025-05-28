Подачу онлайн-заявок на льготную парковку для многодетных упростили в Подмосковье

Разрешение на бесплатную парковку в Подмосковье оформили онлайн 1,7 тысячи многодетных семей. К цифровому сервису подключили искусственный интеллект, который проверяет правильность приложенных документов и указывает на ошибки.

Многодетные могут оформить разрешение на бесплатную стоянку автомобилей на 13 региональных парковках, напомнили в областном Минтрансе.

Подключение онлайн-сервису нейросети помогло исключить отказы из-за неправильной загрузки документов.

«Чтобы минимизировать число отказов для удобства заявителей были включены подсказки — это помогло снизить ошибки при подаче документов в два раза. А в начале прошлой недели, 19 мая, подключили искусственный интеллект, который сразу проверяет правильность приложенных документов и указывает на ошибки. Это помогло совсем исключить отказы из-за некорректной загрузки документов», — пояснили в ведомстве.

Чаще всего пользователям отказывали в выдаче разрешений из-за неправильно отсканированного документа и подачи заявки не от собственника машины.

Оформить льготную парковку можно по ссылке. На одну семью положено одно разрешение.