Подачу холодной воды в домах Ликино-Дулева восстановят к 15:00
Утечка на сетях водоснабжения произошла 27 сентября у дома № 26 на Коммунистической улице в Ликино-Дулеве. Для устранения аварии потребовалось временно отключить холодную воду в 33 домах и четырех социальных учреждениях города.
В Министерстве ЖКХ Подмосковья сообщили, что холодное водоснабжение временно отключено по следующим адресам: улицы Коммунистическая, Ленина, Новикова Прибоя, Красноармейская, Шмелева, Юбилейная, Димитрова, Димитровский проезд, Октябрьская, Кирова, Перегудова, Луначарского, Победы, переулки Коммунистический, Ленинский, Первомайский. Временно нет воды в детских садах № 47, № 13 и № 50, в школе № 4.
«Куровские очистные сооружения», деятельность которых курирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, проводят ремонт.
Срок завершения работ и восстановление подачи холодной воды — 15:00.
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