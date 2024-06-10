Подачу холодной воды приостановили в поселке Успенский под Серебряными Прудами

Фото: Медиасток.рф

Жителей поселка Успенский под Серебряными Прудами предупреждают о временной приостановке подачи холодной воды. Это связано с аварией на сетях ХВС.

После устранения аварии подачу воды возобновят. Администрация округа приносит извинения за доставленные неудобства.

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