Подачу холодной воды на Первомайской улице в Лыткарине восстановят к 19 часам
Подачу холодной воды временно приостановили на Первомайской улице в Лыткарине для проведения ремонта на сетях. В МинЖКХ Подмосковья сообщили, что работы должны закончить к 19 часам.
Без холодной воды временно остаются три жилых дома и гимназия № 1. Сотрудники МП «Водоканал» оперативно проводят необходимые ремонтные работы.
Водоснабжение должны возобновить к 19:00.
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