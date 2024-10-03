Подачу холодной воды на Первомайской улице в Лыткарине восстановят к 19 часам

Фото: Медиасток.рф

Подачу холодной воды временно приостановили на Первомайской улице в Лыткарине для проведения ремонта на сетях. В МинЖКХ Подмосковья сообщили, что работы должны закончить к 19 часам.

Без холодной воды временно остаются три жилых дома и гимназия № 1. Сотрудники МП «Водоканал» оперативно проводят необходимые ремонтные работы.

Водоснабжение должны возобновить к 19:00.

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