Подачу ежегодного отчета опекунов и попечителей перевели в онлайн в Подмосковье

Опекуны и попечители Подмосковья получили возможность подавать ежегодный отчет в электронном виде. Такой сервис заработал на «Госуслугах» .

Как сообщили в Мингосуправления Подмосковья, опекуны совершеннолетних должны ежегодно подавать отчет о хранении и использовании имущества подопечного. Процедуру необходимо проходить до 1 февраля. Перевод услуги в электронный вид позволит значительно упростить эту работу.

«Направить ежегодный отчет об имуществе теперь можно без личного посещения органа опеки и попечительства. Помимо этого, в рамках услуги появилась возможность совместной подачи отчета опекуном и подопечным. Когда опекун заполняет онлайн-форму заявления, подопечный получает ссылку на электронное согласие в личном кабинете на региональном портале», — сообщила глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

Для получения услуги нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы.