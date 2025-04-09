Подачу ежегодного отчета опекуна перевели в онлайн в Подмосковье

Онлайн-услугу для опекунов и попечителей совершеннолетних обновили на региональном портале в Подмосковье . Теперь с ее помощью можно направлять ежегодный отчет об имуществе.

По словам главы Мингосуправления Подмосковья Надежды Куртяник, направлять такой документ ежегодно должны опекуны или попечители совершеннолетних. Делать это необходимо до 1 февраля года, который следует за отчетным.

«Теперь к услуге подключен умный сервис, который автоматически проверяет сведения обо всех подопечных. Заявителю достаточно выбрать из предложенного списка того подопечного, по которому подается отчет. Благодаря оптимизации заполнение заявления займет меньше времени», — сказала она.

Ежегодный отчет содержит информацию о хранении и использовании имущества подопечного. Если опекуна освобождают от обязанностей, то подать такой документ нужно в течение трех дней.

Услугу предоставляют бесплатно. Чтобы получить ее, необходимо авторизоваться на региональном портале, заполнить форму и приложить необходимые документы.