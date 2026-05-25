Очистные сооружения возле поселка Сергиевский реконструируют в 2027 году

В городском округе Коломна, вблизи поселка Сергиевский, активно продолжается реконструкция очистных сооружений. Масштабные работы ведутся параллельно с функционированием действующего комплекса: старые очистные сооружения продолжают обрабатывать сточные воды, пока рядом возводят новые объекты на территории более восьми гектаров.

По завершении строительства система будет работать по новому принципу: механическая очистка останется на старом комплексе, а дальнейшая обработка воды — биологическая очистка и обеззараживание — будет проходить на новых объектах.

На данный момент строительная готовность объекта оценивается примерно в 65%. Почти завершены монолитные работы на аэротенках, где происходит основной этап очистки воды. Уже проложены наружные инженерные сети, установлены трансформаторные подстанции, ведется подготовка к монтажу оборудования.

Дополнительно на территории комплекса построены карты компостирования для обработки ила и буферная емкость для воды после осадка, которая затем снова возвращается в цикл очистки. Отдельно строится здание доочистки, где уже готова монолитная часть, и рабочие монтируют металлокаркас.

Старые очистные сооружения были построены несколько десятилетий назад и нуждались в обновлении. Сегодня комплекс обслуживает Коломну, поселки Сергиевский и Радужный, а также принимает стоки от крупных предприятий округа. После модернизации производительность очистных составит до 60 тысяч кубометров в сутки.

Основные строительные работы планируют завершить в 2026 году, после чего специалисты приступят к пусконаладке и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию. Полностью закончить реконструкцию рассчитывают в 2027 году.