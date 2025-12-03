Почту Деда Мороза открыли в Орехово-Зуеве

В парке 30-летия Победы в городском округе Орехово-Зуево состоялась праздничная концертная программа, которая собрала сотни местных жителей. Главными героями торжества стали Дед Мороз и Снегурочка, которые развлекали жителей.

Кульминацией гуляний в парке стала церемония торжественного зажжения огней на главной новогодней елке. Дети и взрослые водили хороводы вокруг елки и пели новогодние песни. Сразу после этого прошло торжественное открытие почтового ящика, предназначенного для писем Деду Морозу. Он был размещен рядом со сценой.

«Юные жители округа с горящими от любопытства глазами и трепетом подходили к нему, осторожно опуская свои заветные конверты, в искренней надежде, что их письмо обязательно дойдет до главного новогоднего волшебника и их самые заветные желания будут исполнены», — сообщили в парке.