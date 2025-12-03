Почту Деда Мороза открыли в 5 парках в Химках

В пяти парках в Химках начали работу специальные почтовые ящики, куда дети могут опустить письма для Деда Мороза. Резиденцию зимнего волшебника откроют в парке Толстого 13 декабря.

В рамках старта зимнего сезона и проекта «Зима в Подмосковье» в Химках запустили праздничную почтовую акцию. В пяти городских парках — «Дубки», Толстого, Величко, «Подрезково» и «Экоберег» — установили специальные ящики, куда до 31 декабря можно опустить письма с заветными желаниями для Деда Мороза. Все послания доставят в его официальную резиденцию в Великий Устюг.

Параллельно в картинной галерее имени Горшина появился праздничный почтовый ящик. Здесь жители могут отправить новогодние открытки с теплыми пожеланиями своим близким и родным в любой город России прямо из Химок. Эти акции создают волшебную атмосферу и позволяют детям и взрослым стать частью новогоднего чуда.