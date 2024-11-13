Почту Деда Мороза откроют в двух отделениях МФЦ в Подольске

В двух климовских офисах МФЦ Подольска откроется волшебная почта Деда Мороза, где дети смогут отправлять свои письма до конца декабря. Все послания будут направлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг, чтобы каждый ребенок получил ответ.

Для участия нужно взять у сотрудников МФЦ брендированную открытку, написать свои пожелания и опустить ее в специальный ящик с надписью «Почта Деда Мороза». Раз в неделю снеговик-почтовик будет забирать письма и доставлять их в резиденцию. Чтобы получить ответное письмо, необходимо указать свое имя, обратный адрес и индекс на конверте.

Отправить свое письмо можно в МФЦ городского округа Подольск в микрорайоне Климовск на Заводской, 7 и на Железнодорожной, 3. Новогодняя почта будет открыта до 31 декабря включительно.

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