Почтовые отделения в 3 округах Подмосковья сменили график работы | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 10:55 Почтовые отделения в 3 округах Подмосковья сменили график работы Медиасток.рф

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Почтовые отделения в Лобне, Одинцове и Пушкино изменили график работы. С понедельника по пятницу они принимают клиентов с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье — с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед.

Помимо этого, клиенты теперь ежедневно могут воспользоваться не только услугами почты, но и получить заказы с Ozon. С актуальным графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте.

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