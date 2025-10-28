Почтовые отделения Подмосковья изменят график работы в День народного единства

Отделение почты в Подмосковье изменят график работы в ноябрьские праздники. Выходным днем станет 4 ноября. Работать будут только отделения с пунктами выдачи заказов с маркетплейсов.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, 1 и 2 ноября отделения будут работать по обычному графику, а 3 ноября они закончат работу на час раньше обычного. Это не коснется офисов, где выдают заказы с маркетплейсов.

В День народного единства 4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические издания. Пенсии и пособия доставят по согласованному графику.

Уточнить график работы отделений можно на официальном сайте компании.