Почтовые ящики отремонтировали в 500 подъездах Подмосковья с начала года

Почтовые ящики отремонтировали более чем в 500 подъездах жилых домов в Подмосковье с начала года. Их привели в порядок силами управляющих компаний под надзором инспекторов.

Ответственность за состояние общего имущества в многоквартирных домах лежит на управляющих компаниях. Коммунальные службы обязаны следить за состоянием почтовых ящиков, ремонтировать и менять их за счет платы, которую вносят собственники.

Сообщить о необходимости в ремонте или замене жители могут через УК или портал ЕДС МО.

В министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору напомнили, что проводить эту работу за свой счет не стоит, потому что это может расцениваться как уклонение коммунальной организацией от своих обязанностей.

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