Почтовые ящики отремонтировали в 100 подъездах Подмосковья с начала года

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Почтовые ящики отремонтировали более чем в 100 подъездах Подмосковья с начала года. Жителям напомнили, что эту работу проводят управляющие компании.

Ремонт почтовых ящиков провели более чем в 100 подъездах по заявкам жителей и под контролем инспекторов.

«Почтовые ящики — это общее имущество многоквартирного дома, а значит следить за их состоянием обязана управляющая организация за счет платы за содержание жилья», — отметили в региональном министерстве по содержанию территорий.

Так, работы провели в Долгопрудном, Балашихе, Люберцах и других муниципалитетах.

Сообщить о повреждениях жители могут в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.