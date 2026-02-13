Почтовые ящики обновили в многоквартирных домах в Истре

В Подмосковье продолжают приводить в порядок подъезды жилых домов. В городском округе Истра коммунальные службы заменили старые почтовые секции на новые в нескольких многоэтажках.

Специалисты АО «Истринская теплосеть» провели работы не в рамках косметического ремонта, а полностью обновили конструкции. Вместо покраски или починки старых ящиков установили современные секции с надежными замками. Все элементы выполнили в едином стиле, чтобы холлы домов стали уютнее.

«Даже в эпоху цифровых технологий почтовый ящик остается важной частью личного пространства. Сюда приходят письма, квитанции и открытки, которые нельзя отправить по интернету. Поэтому мы относимся к их замене серьезно», — рассказали представители организации.

Самые масштабные изменения произошли в доме № 10 на улице Ленина. В первом подъезде установили сразу 45 новых секций. Еще 16 ящиков появились в доме № 8 на Первомайской улице.