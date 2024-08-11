Почтовая марка с изображением Подольска выйдет в обращение в России

Телеканал «360»
Фото: Телеканал «360»

В России выходит в обращение новая серия почтовых марок, посвященная городам трудовой доблести. Одна из них — марка с изображением Подольска.

Почетное звание Города трудовой доблести округ получил в прошлом году за огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Подольск был прифронтовой территорией. Работали фабрики и заводы, которые выпускали продукцию для фронта: от боеприпасов до продовольствия.

«Городской округ Подольск во время Великой Отечественной войны приближал победу каждый день благодаря промышленным предприятиям и самозабвенному труду. В 2023 году указом президента России нашему городскому округу было присвоено почетное звание город трудовой доблести», — рассказал первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов.

В Подольске прошла торжественная церемония гашения новой марки. Помимо этого, в центре города установят стену «Город трудовой доблести».

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