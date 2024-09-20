Почти все жилые дома в Лосино-Петровском подготовили к отопительному сезону

Вопрос готовности квартир в многоквартирных домах к отопительному сезону обсудили на совещании главы Лосино-Петровского городского округа Сергея Джеглава. Почти 300 домов уже проверили — они соответствуют всем требованиям.

В Лосино-Петровском округе 403 многоквартирных дома. Специалисты проверили и подтвердили готовность к отопительному сезону в 293 из них.

Сейчас в оставшихся домах продолжают утеплять чердаки, восстанавливать остекление и теплоизоляцию в домах.

Другой темой совещания стала работа общественного транспорта. Из-за ухода перевозчика «Ранд-Транс» с 10 сентября, ряд маршрутов передали в «Мострансавто».

Также в Московской область в октябре выделят 100 дополнительных автобусов. Сотрудники администрации отправили запрос в МДТИ с просьбой выделения транспорта на маршруты, проходящие по Лосино-Петровскому.

Среди планов на будущую неделю проверка готовности домов к отопительному периоду в поселке Биокомбината и встреча с сотрудниками предприятия «Лаборатория Евростиль» в формате выездной администрации.

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