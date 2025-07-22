Почти тысячу исследований провели на новом аппарате МРТ в Истре

Новый МРТ стал первым в истории Истринской больницы. Современное оборудование помогает врачам быстрее выявлять болезни и назначать актуальное лечение.
Первый магнитно-резонансный томограф установили в здании на территории больничного комплекса на улице Урицкого, 83 в апреле этого года. И за первые четыре месяца работы на нем провели почти тысячу исследований. До этого пациентам приходилось проходить МРТ-диагностику в Москве или же в медучреждениях соседних округов.
Функционал МРТ расширяет диагностические возможности. Аппарат установлен в специально подготовленном помещении поликлиники №1 в Истре, где были проведены капитальный ремонт и подготовительные к установке техники работы.
Чтобы пройти диагностику бесплатно по полису ОМС, следует получить направление лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по номеру 122, через раздел «Здоровье» на региональном портале госуслуг, при помощи бота Денис в Telegram или инфомата в поликлинике.
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