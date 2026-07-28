Почти 5 тысяч выпускников Подмосковья окончили школу с золотой медалью

В Московской области почти пять тысяч выпускников получили золотые медали «За особые успехи в учении», еще 3,6 тысячи — серебряные. Эти награды дают возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что в этом году из школ региона выпускались почти 39 тысяч одиннадцатиклассников. 8,6 тысячи из них стали медалистами первой или второй степени. По словам Болатаевой, количество ребят, которые получают золотые и серебряные медали, растет ежегодно. За последние три года оно увеличилось более чем на 20%.

Для получения золотой медали выпускнику необходимо иметь в аттестате итоговые оценки «отлично» по всем предметам, набрать не менее 70 баллов по русскому языку и любому другому предмету, сдаваемому на ЕГЭ, или получить хорошую оценку по базовой математике (если она сдавалась). Для серебряной медали допустимы не более двух четверок в аттестате. ЕГЭ по русскому языку и любому другому предмету необходимо сдать не меньше чем на 60 баллов, или получить хорошую оценку по базовой математике.

Каждый вуз имеет право самостоятельно определять количество дополнительных баллов, которые можно получить за медаль. Максимально возможный балл — 10.