Почти на 700 вызовов откликнулась служба неотложной помощи в Истре за месяц

Около 680 вызовов в месяц обслуживают бригады неотложной помощи Истринской клинической больницы. Медицинская помощь оказывается с 8:00 до 20:00 и направлена на случаи угрозы здоровью, но не жизни.

В данных случаях специалисты на месте оказывают необходимую доврачебную помощь, при необходимости назначают лечение, выписывают рецепт, оформляют документы для открытия листка нетрудоспособности или рекомендуют обратиться к лечащему врачу. Если состояние требует экстренной госпитализации, бригада неотложной помощи незамедлительно вызовет скорую.

Такая система снижает нагрузку на скорую помощь и позволяет сосредоточиться на действительно экстренных случаях.

Так, в 2025 году от жителей муниципального округа поступило порядка 37 тысяч вызовов медицинской помощи. Из них 22%, а это более восьми тысяч обращений, были отработаны бригадами неотложной помощи поликлиник и амбулаторий.