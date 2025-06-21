Почти гектар леса очистили участники экологической акции в Можайском округе

В Бородинском участковом лесничестве, недалеко от деревни Ваулино в Можайском муниципальном округе, прошла экологическая акция «Чистый лес». В ходе мероприятия было очищено около 0,8 гектара леса от мусора и валежника и собрано свыше восьми кубометров отходов, которые вывезли для дальнейшей утилизации.
В уборке территории приняли участие неравнодушные жители, волонтеры, школьники из лесничеств, сотрудники «Мособллес», представители администрации Можайского муниципального округа и члены партии «Единая Россия».
Напомни, акция «Чистый лес» проводится в Можайском округе с 2023 года и направлена на сохранение чистоты и порядка в лесных массивах Подмосковья. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экология» и федеральной программы «Сохранение лесов» при поддержке партии «Единая Россия».
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