Почти гектар леса очистили участники экологической акции в Можайском округе

В Бородинском участковом лесничестве, недалеко от деревни Ваулино в Можайском муниципальном округе, прошла экологическая акция «Чистый лес». В ходе мероприятия было очищено около 0,8 гектара леса от мусора и валежника и собрано свыше восьми кубометров отходов, которые вывезли для дальнейшей утилизации.