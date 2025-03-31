Почти две тысячи жителей Дмитровского округа приняли участие в субботнике
В Дмитровском округе прошел первый весенний субботник, объединивший 1860 участников — сотрудников администрации, работников бюджетной сферы и неравнодушных жителей. Вместе они привели в порядок улицы, парки и скверы после зимнего сезона.
В самом Дмитрове около 700 человек очистили ключевые общественные пространства от мусора и прошлогодней листвы. Основное внимание было уделено Исторической площади, где благодаря слаженной работе участников преобразилась территория как внутри, так и за пределами вала.
Уборка также прошла в сквере у Борисоглебского монастыря, на прилегающих к нему территориях, во дворах на улице Загорской, около Инженерной школы, в Сосновом бору, парке Подлипичье, а также на Инженерном и Подлипецком прудах.
К масштабной акции присоединились жители Икши, Новосиньково, Яхромы, Деденево и других населенных пунктов округа.
«Благодарю каждого участника первого общеокружного весеннего субботника! Чистота начинается с каждого из нас — и именно так, вместе, мы делаем наш округ еще чище, уютнее и красивее», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.
Следующий субботник запланирован на 5 апреля, и все желающие смогут присоединиться к этой полезной инициативе.