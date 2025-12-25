Почти две тысячи новых рабочих мест создали в Истре за год

В 2025 году на крупных и средних предприятиях и организациях округа создано около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Наибольшая динамика традиционно отмечается в промышленной сфере, а также в оптовой и розничной торговле.

Существенный вклад в развитие экономики округа вносят инвестиционные проекты. В текущем году завершена реализация трех с общим объемом вложений более 500 миллионов рублей, которые позволили также создать свыше 200 рабочих мест.

Так, в этом году свои площадки на территории муниципального округа Истра разместили компания, специализирующаяся на глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, и построили многопрофильный клинико-диагностический центр.

В следующем же 2026 году планируется завершение еще 34 инвестиционных проектов, которые сейчас находятся на стадии реализации. Плановый объем инвестиций составит более 32 миллиардов рублей и создаст более шести тысяч новых рабочих мест.