Почти две сотни крыш очистили от сосулек в Дубне

В Дубне коммунальщики каждый день убирают наледь с кровель. Специалисты муниципальной управляющей компании очищают не менее 10 многоквартирных домов в сутки.

Под управлением МБУ «ЖКУ» находится около 200 домов со скатными металлическими кровлями. Бригады работают одновременно в двух частях города. Ежедневно на объекты выезжают три бригады, одна из них — на автовышке. Там, где техника не может подъехать, сосульки сбивают промышленные альпинисты.

Перед началом работ четыре специалиста обходят дома и оценивают состояние кровель. На основе осмотра составляют график очистки. В среднем удается обработать 10 домов за день.

По регламенту, если сосулька вырастает до 30 сантиметров, ее необходимо убрать в течение суток. Заявки от жителей отрабатывают вне очереди.

«Большинство домов, где мы проводим такие работы, уже включили в план капремонта кровель на 2026 год. Причина частого образования наледи — неправильная теплоизоляция», — отметил глава округа Максим Тихомиров.