Почти 920 тысяч человек обследовали на ВИЧ в Подмосковье с начала года

Почти 920 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года. Сделать это можно в поликлинике по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и в мобильных комплексах.

Как рассказал главврач подмосковного СПИД-центра Александр Пронин, исследование проходит безболезненно и быстро.

«Мы призываем заботиться о своем здоровье и проходить регулярную диагностику на ВИЧ. Само тестирование абсолютно безболезненно и не займет больше 15 минут. Всего с начала года в Подмосковье исследование прошли уже почти 920 тысяч человек, что на 85 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал он.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом в Котельниках по адресу: мкр Силикат, 41а, а также в кабинетах по месту жительства. Подробнее о вирусе можно узнать по ссылке.

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