Почти 900 выпускников медколледжа устроились в больницы Подмосковья за год

Подмосковные медицинские организации приняли на работу почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа в этом году, в том числе 318 целевиков. Об этом сообщили в Минздраве региона.

«Мы ежегодно увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медработников. Например, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата — семь тысяч рублей», — отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Выплата действует в течение трех лет. Среднему медперсоналу доступны также компенсация аренды жилья, программы «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие. Подробную информацию можно найти на сайте rabota-vrachom.ru.

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