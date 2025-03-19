Почти 900 спортивных мероприятий провели в Щелкове в 2024 году

Итоги работы в спортивной сфере в муниципалитете за прошлый год подвели в Щелкове. К примеру, в 2024 году здесь состоялось 887 профильных мероприятий.

Результаты озвучил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Он отметил, что среди местных спортсменов стало на два мастера спорта международного класса больше. Также аттестовались еще 19 мастеров спорта России, один спортивный судья всероссийской категории и 551 кандидат в мастера спорта и перворазрядников.

К примеру, чемпионом мира по шашкам стал Иван Илясов. Лучшим на международной арене по дзюдо признали Алексея Топтыгина. А Хаял Казымов стал чемпионом мира по всестилевому карате.

«За последние годы немало объектов построено и модернизировано. Только за 2024 год мы провели замену искусственного покрытия футбольного поля в Бахчиванджи, заменили резиновое покрытие хоккейной коробки в Чкаловском, обновили футбольное поле на стадионе имени Н. Н. Озерова», — добавил Андрей Булгаков.

Кроме того, отремонтировали входные группы в здании ФОКа, улучшили материально-техническую база спортивных учреждений на общую сумму почти девять миллионов рублей.