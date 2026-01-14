Почти 900 недостроев ликвидировали за 8 лет в Одинцове

По показателю сноса объектов незавершенного строительства Одинцовский городской округ с большим отрывом лидирует в Московской области. В 2025 году сносу подлежало еще свыше 50 подобных строений.

В Одинцовском городском округе ликвидировали два опасных объекта незавершенного строительства. В Одинцове и Звенигороде полностью демонтировали расселенные дома, которые годами представляли угрозу для жителей.

В рамках плановой работы специалисты убрали два аварийных здания. В Одинцове разобрали два расселенных дома на улице Вокзальной, а в Звенигороде демонтировали недостроенный пятиэтажный дом на улице Радужной. Постройка в Звенигороде была заброшена еще в 2000-х годах, со временем пришла в полное ветхое состояние и стала потенциально опасной для окружающих. Подрядчик вывез с площадки около трех тысяч кубометров строительного мусора.

Работа по ликвидации таких объектов ведется в округе на постоянной основе. Помимо сноса, существуют и другие пути решения проблемы, например, когда собственники завершают строительство или официально оформляют недострой в соответствии с законом.