Почти 900 контейнерных площадок обновят в Подмосковье к лету

Модернизация контейнерных площадок продолжается в Подмосковье. Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и жилищному надзору Владислав Мурашов сообщил, что к июню в регионе обновят почти 900 объектов.
Работы на 248 площадках уже завершили. Помимо этого, на 290 объектах установили твердое покрытие.
«Работы будут завершены в ближайшее время. Рисков мы не видим», — заявил Мурашов.
Сейчас работы полностью завершили в Чехове, Ленинском и Красногорске. Мурашов привел пример модернизации на площадке в Котельниках, где количество баков увеличили с трех до восьми, а рядом организовали отсек для двух бункеров.
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