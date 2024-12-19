Почти 900 3D-маммографий провели в онкодиспансере Подмосковья за год

За год в Московском областном онкодиспансере провели почти 900 маммографий с функцией томосинтеза (3D-маммографий). Эта процедура предоставляет врачам больше возможностей при диагностике рака молочной железы.

«Томосинтез — инновационный рентгенологический метод исследования, при котором выполняется серия снимков с прохождением всей толщи молочной железы шагом миллиметр или пять миллиметров. В результате формируется от 30 до 80 изображений, при невысокой лучевой нагрузке», — сообщила заведующая рентгеновским отделением Центра лучевой диагностики областного онкодиспансера Айман Иманбердина.

По ее словам, 3D-маммография позволяет отличать участки, сформированные за счет наложения анатомических структур, от кажущихся узловых образований. Это может значительно снизить необходимость в использовании других методов лучевой диагностики.

Специалисты отмечают, что использование подобных передовых методов как 3D маммография открывает новые горизонты в борьбе с раком груди и дарит надежду на успешное выздоровление многим женщинам.