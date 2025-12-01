Почти 90 жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю

В Московской области продолжается масштабная работа по переселению людей из ветхих и аварийных домов. Только на минувшей неделе в Клину, Павловском Посаде и Серпухове новое комфортное жилье получили 87 человек.

Программа затронула 33 старых помещения, общая площадь которых составила почти 1400 квадратных метров.

Жителям предложили различные варианты улучшения жилищных условий: кто-то переехал в новостройки, другим выплатили денежную компенсацию, а некоторые получили государственные сертификаты или смогли приобрести квартиры на вторичном рынке.

Параллельно в регионе активно возводят новые дома. Строительство ведется сразу в нескольких округах, включая Ступино, Лосино-Петровский, Шатуру и Климовск. Эта работа является частью планомерной реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Недавно мы вручили ключи от квартир жителям поселка Вербилки — в новые квартиры переехали более 300 жителей округа. Мы продолжаем эту работу и уже в следующем году семьи из оставшегося аварийного жилья переедут в современный и комфортный дом в микрорайоне „Солнечный“», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.