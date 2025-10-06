Почти 90 участков дорог отсыпят асфальтовой крошкой в Чехове к концу октября

В муниципальном округе Чехов продолжается масштабное обновление дорожного полотна. В список на отсыпку дорог асфальтовой крошкой внесли 88 адресов.

Сейчас почти половину объема работ рабочие уже выполнили. На локальную отсыпку в сентябре муниципальному округу Чехов выделили более 10 тысяч тонн необходимого материала. Все адреса сформировали исходя из обращений жителей во время выездных администраций, личных встреч и на портале «Добродел».

Также около полутора тысяч тонн крошки оставят на зимний и весенний период, чтобы при необходимости оперативно восстанавливать поврежденные участки дорожного полотна. Полную отсыпку завершат к концу октября. Со списком дорог можно ознакомиться на официальном сайте администрации округа.

Кроме того, в текущем году в Чехове отремонтировали 22 муниципальные и 11 региональных дорог.