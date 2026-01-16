Почти 90 тысяч заявок на выплату на питание для мам подали в Подмосковье за год

Беременные женщины и молодые матери в Подмосковье могут получить выплаты на питание. В 2025 году через региональный портал на эту меру поддержки подали почти 90 тысяч заявок.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, выплату предоставляют женщинам со срока беременности от 12 недель, а также кормящим матерям в течение шести месяцев после родов и детям до трех лет.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Семья» — «Маткапитал и выплаты». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и указать счет, на который будут начисляться средства.

Услуга также доступна в мобильном приложении «Добродел».