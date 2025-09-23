Свыше 20 участков дорог отремонтировали в Щелкове с начала года

В Щелкове по наказам жителей в рамках Народной программы «Единой России» провели масштабный ремонт дорог. В этом году специалисты уложили новое покрытие, общая площадь которого превысила 88 тысяч квадратных метров, на 22 участках.

До конца года отремонтируют еще две дороги.

«При этом отдельно стоит отметить областную программу: именно в ее рамках за пять лет удалось обновить около 30 крупных дорожных участков, что значительно повысило транспортную доступность для жителей округа», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Булгаков.

Покрытие, в частности, обновили на улицах Заречной, Краснознаменской и Жуковского. В рабочем поселке Монино по обращениям жителей в порядок привели важные магистрали, связывающие жилые районы с детскими садами, школами и медицинскими учреждениями.

В деревне Малые Петрищи полностью обновили покрытие на Лесной улице, а в Корякине восстановили подъезд к населенному пункту и дорогу в его пределах.

Летом специалисты полностью завершили работы на центральных улицах Щелкова. Там обновили более 16 километров дорожного полотна.

За минувшие пять лет по Народной программе партии в округе отремонтировали свыше 117 километров дорог – общая площадь уложенного асфальта превысила 600 тысяч квадратных метров.