Почти 90 тысяч кубометров снега вывезли из Серпухова к весне

Специалисты «Комбината благоустройства» сосредоточили основные усилия на вывозе снега, чтобы минимизировать риски подтоплений и образования наледи при таянии. В плане на сегодня — более 30 адресов, включая улицы Карла Маркса, Чехова, Энгельса, Химиков, площадь Ленина, 3-й Чернышевский проезд и другие.

Объемы работ в этом сезоне значительно превышают прошлогодние: за аналогичный период 2025 года вывезли 1 230 кубометров. Разница обусловлена интенсивностью осадков.

Параллельно ведется ямочный ремонт и обработка покрытий пескосоляной смесью для предотвращения гололеда. Глава округа Алексей Шимко отметил, что задача на ближайшее время — завершить вывоз снега и обеспечить нормальные условия для передвижения в период снеготаяния.