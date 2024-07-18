Почти 90 тысяч книг взяли в библиотеках Химок этим летом

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Библиотеки Химок предоставили жителям округа почти 90 тысяч книг за это лето. Самыми популярными жанрами оказались художественная литература, публицистика и классические произведения из курса школьной программы.

Самой посещаемой библиотекой Химок является библиотека № 3. Ее сотрудники выдали гражданам около 20 тысяч произведений с начала ле6та. Центральная детская библиотека предоставила свыше 15 тысяч экземпляров, а библиотека № 4 — восемь тысяч.Постоянные посетители учреждения — это дошкольники, ученики общеобразовательных учреждений, студенты и пенсионеры. Всего жители воспользовались 17 библиотеками округа.

«Сегодня библиотеки — это не просто место, где хранятся книги. Библиотеки привлекают горожан разнообразными мероприятиями: здесь проводят мастер-классы, образовательные лекции, встречи с известными писателями и презентации новых изданий», — поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что ранее в парке «Дубки» начала действовать станция буккроссинга. Каждый желающий может взять понравившееся произведение или пополнить летнюю читальню экземплярами из домашней библиотеки. Зоны буккроссинга установлены также в парке «Экоберег» и в некоторых жилых комплексах.

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