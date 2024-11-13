Почти 90 метров теплосетей обновили на Березовой улице в Видном

В подмосковном Видном успешно завершено обновление тепловых сетей на Березовой улице. Работы по модернизации охватывали участок от магистральной системы теплоснабжения микрорайона № 6 до тепловой сети, проходящей у дома № 3 на улице Березовой.

Заместитель генерального директора МУП «ПТО ГХ» Алексей Монаенков заявил, что работы на Березовой улице полностью завершены, также выполнено благоустройство прилегающей территории после строительных работ.

Проект у дома № 3 реализовывался в рамках государственной программы. Новые тепловые сети протяженностью 87 погонных метров выполнены в двухтрубном варианте с диаметром 250 миллиметров. Эти меры были необходимы для создания замкнутой системы, что позволит избежать аварий в зимний период.

В Управлении ЖКХ Ленинского округа также отметили, что реконструкция тепловых сетей продолжается на проспекте Ленинского Комсомола, улице Советской и Садовом проезде. Ожидается, что все работы будут завершены до конца 2024 года.

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